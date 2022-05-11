Gaziantep'te bir firmanın işlettiği aşevi önünde bekleyen Suriyeli kadınları kayda alıp taciz eden Emrah C., Gaziantep Emniyeti tarafından yakalandı.

Gaziantep'te kendisini özel güvenlikçi gibi gösterip bir aşevinin önünde sıra bekleyen Suriyeli kadınları sözleriyle taciz eden Emrah C.'nin ekiplerce yakalandığı bildirildi.

"Kızlar, el sallayın"

Emrah C. Suriyeli kadınlara şarkı söyleyerek, “Kızlar, el sallayın. Kimse el sallamıyor, Suriye! ”diye sataştı.

TikTok platformunda videoyu paylaşan Emrah C. vatandaşların tepkisine yol açtı.

Konuyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Gaziantep'te Suriyeli kadınları kayda alan şahıs yakalandı - Video

"Şahıs emniyetimiz tarafından yakalanmıştır"

Gül yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te Özel bir firmanın işlettiği Aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E. C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir." ifadelerini kullandı.