Tarih bölümü mezunu çiftin nikahının kıyıldığı Zeugma Antik Kenti, 2 bin yıl sonra böyle bir olaya şehitlik etmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zeugma Antik Kenti'ne gelen yerli ve yabancı misafirler için oluşturulan Zeugma Karşılama Merkezi’nde kır nikah alanı oluşturan Gaziantep’in Nizip Belediyesi, Zeugma’da 2 bin yıl aradan sonra nikah işlemi gerçekleştirdi.

Zeugma'da belirlenen alanda Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarih bölümü mezunu olan Zeynep ve İbrahim Keskin çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nde 2 bin sonra nikah kıyıldı İZLE

BİNLERCE YIL SONRA ŞAHİTLİK EDİLDİ

Her yanı tarih kokan bu mekanda hayırlı bir işe imza atmak ve nikah kıymanın kendisine nasip olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sarı, “2 bin yıl aradan sonra ilk kez Zeugma'da nikah kıyılıyor. 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da bir ilk yaparak çiftimizin nikahını kıymak bize nasip oldu. Bu alanın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum.” diye konuştu.

“AKLIMA GELMEZDİ”

Tarih bölümü mezunu olan Zeynep Keskin ise Zeugma'nın kendisinin tez konusu olduğunu belirterek, “Tarih bölümünden mezun oldum. Şu an nikahımın kıyıldığı Zeugma benim tez konumdu. Üzerinde çalışıp araştırmalar yaptığım Zeugma’da nikahımın kıyılacağı aklıma gelmezdi. Bunun için çok mutluyum bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederim.” dedi.