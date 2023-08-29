Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: Motosikletli kurye hayatını kaybetti Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan motosikletli şahıs hayatını kaybetti. Saldırganların kaçış anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde, Emre Çatal isimli motosikletli kurye, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırı sonrası kanlar içinde yere yığıldı

Kurye kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Saldırganların kaçış anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Çatal'ın motokuryelik yaptığı öğrenildi. Saldırganların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.