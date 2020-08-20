Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç ve partide çeşitli görevlerde bulunan birçok isim, düzenledikleri basın toplantısı ile partiden istifa ettiklerini açıkladılar.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde Ankara teşkilatı tamamen dağıldı.

İstifasını verecek olan partililer, genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında istifa açıklamasını Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç yaptı.

"SİYASİ ETİK YOK, AHLAKİ DEĞER YOK"

Kendisiyle birlikte il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri dahil birçok ismin de istifa ettiğini açıklayan Kılıç, "Her gün Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar. Lakin şeffaflığın olmadığı, siyasi etiğin olmadığı, ahlaki değerlerin olmadığı, adalet ve hukukun olmadığı, özellikle altını çizmek isterim; haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı, milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Ankara teşkilatı istifa etti VİDEO

Gelecek Partisin'ndeki bu toplu istifa, akıllara Davutoğlu'nun Meram ve Karatay ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

"ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM"

Davutoğlu konuşmasında, “Onlar bizi susturmaya çalışsalar, medya ambargosu uygulasalar, biz sadece halkın karşısına geçip selam veririz. Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam’ demişti ya, Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz!” ifadelerini kullanmıştı.