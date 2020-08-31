Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu'nun hayatı

Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sucusu Onur Büyüktopçu oldu. Onur Büyüktopçu kimdir? Büyüktopçu kaç yaşında ve nereli? Onur Büyüktopçu'nun hayatı ve biyografisi haberde...

Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programı, Fatih Ürek'in sunuculuğu ile karşımıza çıkıyordu.

Ancak Gelinim Mutfakta programından Fatih Ürek'in ayrıldığı öğrenildi. Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta programını sunacak olan Onur Büyüktopçu kimdir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'YI SUNAN ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak. Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğuna oyuncu Onur Büyüktopçu getirildi.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona sürpriz bir değişiklikle başlıyor.

Uzun zamandır yarışmayı sunan Fatih Ürek'in ayrılmasıyla yerine Onur Büyüktopçu getirildi.

YENİ SEZONDA ONUR BÜYÜKTOPÇU EKRANDA OLACAK

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi.

Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek.Başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu daha önce de 2 sezon TV8'de Yemekteyiz'i sunmuş ardından Kanal D de Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu olan Onur Büyüktopçu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Lise Defteri adlı dizide yaşayan Onur Büyüktopçu sonrasında birçok dizide yan rollerde yer almasına rağmen tanınırlığını Kiralık Aşk dizisinde Koray rolü ile yakaladı.

Peki, Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Onur Büyüktopçu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. 18 yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.

2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı.

2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.

2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.

2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.

24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır.

Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.