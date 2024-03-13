Gemi adamlarının iaşe bedelinin yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de Gemi adamlarının iaşe bedelinin 170 lira yerine 230 lira olarak belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

İaşe bedeli 230 lira oldu

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)