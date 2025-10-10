Gençlere 7.500 TL müjdesi: 26 yaşından küçükler başvurabilir

Garanti BBVA, gençlerin yüzlerini güldürecek bir kampanya başlattı.

Banka, kredi kartı başvurusunu yapan ve onaylanan müşterilere 3.000 TL’ye varan Bonus kazanma şansı sunarken, restoran harcamalarına da ek 4.500 TL Bonus veriyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanan gençler, 6 ay boyunca tüm Havale ve EFT işlemlerinde masraf ödemiyor.

İşte kampanya şartları:

KAMPANYA KOŞULLARI AÇIKLANDI

Kampanya yalnızca 18–26 yaş aralığındaki kullanıcıları kapsıyor.

Katılım için müşteri olduktan sonraki 30 gün içinde “GENC2025” yazıp 3342’ye SMS göndermek gerekiyor.

Kampanyadan faydalanmak için Bonus Genç veya Bonus Klasik kart başvurusunun Garanti BBVA Mobil veya bonus.com.tr üzerinden yapılması gerekiyor.

Maaş müşterileri kampanyaya dahil değil.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız