Genelkurmay Başkanlığı: Orgeneral Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabı yoktur Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu açıklandı.

AA & Ensonhaber Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu belirtildi. "Sahte hesaplara itibar edilmesin" Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.