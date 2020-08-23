Giresun'daki felaket bölgesine giden Süleyman Soylu, Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum, sel nedeniyle mahsur kalanların yanına iş makinasının kepçesinde gitti.

Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sel sularına kapılan 11 kişi de kayboldu.

Bölgede hasar tespit ve kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

ÜÇ BAKAN BÖLGEDE

Devlet imkanlarının seferber edildiği çalışmaları yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye gitti.

Bölgeye ulaşan Soylu, Kurum ve Pakdemirli incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

Giresun'da bakanlar mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı VİDEO

İŞ MAKİNASININ KEPÇESİNE BİNDİLER

Bakanlar, incelemeleri sırasında sel suları nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindi.

İş makinasının kepcesinde sel sularını aşan bakanlar, selzedelerin yanına ulaşıp bildi aldı.