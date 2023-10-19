Giresun'da balıkçılar, denizin ortasında bitkin yavru ayı buldu Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayıp kıyıya çıkarttı.

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İHA

Giresun'un Keşap ilçesi açıklarında tekneleriyle balık avına çıkan kıyı balıkçıları, yaklaşık 2 mil açıkta denizde yüzen yavru bir ayı gördüler.

Boğulmak üzereyken ağlarla yakalayıp çıkardılar

Bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağlarıyla yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler.

Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)