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    Giresun'da kaybolan Elif sağ bulundu

    Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ bulundu.
    • AA
    • 26.07.2020 - 07:32
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    Giresun'da kaybolan Elif sağ bulundu

    Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

    "ACIKMIŞ VE KORKMUŞ"

    Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

    Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

    Giresun'da kaybolan Elif sağ bulundu #1

    CUMA AKŞAMI YAYLADA KAYBOLMUŞTU

    Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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