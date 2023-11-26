Giresun'da mahalleye inen domuz yoldan geçen kişiye saldırdı Giresun'un Espiye ilçesinde kabristandan geçen yolda yürüyen bir kişi, mahalleye inen yaban domuzunun saldırısından son anda kurtuldu.

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DHA

Giresun'da yolda yürüyen bir kişi dehşeti yaşadı..

Sabah saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Çam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüksek kesimden mahalledeki yerleşim yerine inen yaban domuzu, çevresi mezarlık olan yolda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı.

Son anda kurtuldu

Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı. Yaban domuzu da bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Mahalle halkından Volkan Yakut, evinin balkonundan tanık olduğu o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüde; rampa yolda koşan yaban domuzunun, yokuşun başında yürüyen kişinin yanına kadar gelip, ardından yol boyunca ilerleyerek gözden kaybolması yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)