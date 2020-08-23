Giresun'da sel felaketi sonrası Bakan Pakdemirli incelemelerde bulundu

1 askerimizin şehit olduğu 3 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği Giresun'da sel felaketi sonrası şehirde hayat durma noktasına geldi.

Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen ve 1'i asker 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli "Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda" diyerek tabloyu gözler önüne serdi.

"BULUNDUĞUMUZ YER 2-3 METRE DAHA AŞAĞIDAYDI

"Bakan Pakdemirli yaşanan felaketle ilgili şunları söyledi;

"Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın böyle büyük bir afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. Şu anda 2-3 metre yükseklikte toprağa basıyoruz ama tahmin ediyorum dün bulunduğumuz yer 2-3 metre daha aşağıdaydı. Yol tabelalarını görüyoruz. Dükkanları gördük. Bazı dükkanlar tavana kadar kumla dolmuş durumda"













































