3 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'daki sel felaketinde, acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.

Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek 1'i asker 3 kişinin hayatını kaybettiğini, açıkladı.

Giresun'da sel felaketinin fotoğrafları - FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ACI BİLANÇO GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışma sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.





































