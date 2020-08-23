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    Giresun'da sel felaketinin fotoğrafları

    Giresun'da sel felaketinin fotoğrafları

    3 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'daki sel felaketinde, acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.08.2020 - 09:16
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    Giresun'da sel felaketinin fotoğrafları

    Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

    Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek  1'i asker 3 kişinin hayatını kaybettiğini, açıkladı.

    Giresun'da sel felaketinin fotoğrafları - FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ACI BİLANÇO GÜN AĞIRINCA ORTAYA ÇIKTI

    Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışma sürdürülen bölgede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

    Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

    Giresunda sel felaketi

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