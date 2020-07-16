Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmenler, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını sanırken, dolandırılarak Diyarbakır'a bırakıldılar.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren düzensiz göçmen sayısı her geçen gün artıyor.

Büyük umutlarla Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu ise hayal kırıklığı ile sonlandı.

TÜRKİYE'YE KAÇAK GİRDİLER

Afganistan'daki savaştan ve işsizlikten kaçan bir grup göçmen, Türkiye'ye geçmek üzere önce İran'a gitti. İran'da insan kaçakçıları ile anlaşan grup, sınırı kaçak geçerek Türkiye’ye giriş yaptı.

İSTANBUL DEYİP, DİYARBAKIR'A BIRAKTILAR

İnsan kaçakçılarıyla anlaşan düzensiz göçmenler, önce İstanbul’a ardından Avrupa ülkelerine gitme umuduyla yola çıktı. Ancak kaçakçılar, düzensiz göçmenlerin bir kısmını Van’da, bir kısmını ise İstanbul diye Diyarbakır’da bırakarak ortadan kayboldu.

Göçmenleri İstanbul diye kandırıp Diyarbakır'a götürdüler - VİDEO



30 GÜN YÜRÜDÜLER, DİYARBAKIR'I İSTANBUL SANDILAR

Göçmenlerden Abdulkadir Mustafa Abdulzer, Afganistan’dan İstanbul’a geldiğini, 120 kişi ile 30 gün yürüdüklerini kaydederek Diyarbakır’ın İstanbul olduğunu zannettiğini söyledi.





















