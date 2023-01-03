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    Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi
    • Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi

    Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi

    Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı ile görüntülendi.
    • 03.01.2023 - 05:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 06:13
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    Ege Denizi'nde Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, göçmenleri acımasızca geri itip ölüme terk etmesi olaylarıne bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği'nin kurduğu Frontex'in göz yumduğu son olay Türk İHA'sı tarafından görüntülendi.

    Göçmenleri botlarıyla Türk tarafına ittiler

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

    Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi - VİDEO

    İHA gördü, göçmenler kurtarıldı

    Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

    Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu, İHA ile tespit edildi #1


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