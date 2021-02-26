Gökçeada'da balıkçı teknesi alabora oldu

Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında, balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içerisinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Olayın ardından 2 kişi yüzerek karaya çıkarken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.