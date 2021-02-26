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    Gökçeada'da balıkçı teknesi alabora oldu

    Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 22:51
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    Gökçeada'da balıkçı teknesi alabora oldu

    Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında, balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içerisinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

    Olayın ardından 2 kişi yüzerek karaya çıkarken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

    Gökçeada da balıkçı teknesi alabora oldu #1

    Gökçeada da balıkçı teknesi alabora oldu #2

    Gökçeada da balıkçı teknesi alabora oldu #3

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