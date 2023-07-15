Gökçeada'da orman yangını Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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İHA

Yurdun dört bir yanında ormanlardan alevler yükseliyor...

Yaz mevsiminin gelmesiyle, orman yangınları artmaya başladı.

Hafta boyunca birçok noktada büyük ölçüde orman yangını meydana geldi.

İzmir, Muğla Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve şimdi ise Çanakkale..

Gökçeada'da yangın

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.