Göktürk-1 uydusundan Ayasofya Camii'nde ilk Cuma

Uydu, alana sığmayan kalabalığı görüntüledi. Görüntü, Ayasofya Camii'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türkiye, 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nde yeniden namaz kılınmasının sevincini yaşadı.

Yurt genelinden vatandaşlar, tarihe geçen 24 Temmuz'da Ayasofya'da saf tutabilmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı namaz öncesinde camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

GÖKTÜRK-1, CEMAATİ GÖRÜNTÜLEDİ

Namaz için Ayasofya Meydanı'nı dolduran kalabalık, cadde ve sokaklara taştı. Tramvay yolu da dahil olmak üzere geniş bir alanın cemaatle kaplandığı görüldü.

Ayasofya Camii'nin Twitter hesabından, kalabalığın havadan görüntülendiği fotoğraf paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Keşif Uydu Komutanlığı personeli tarafından komuta/kontrol edilmekte ve işletilmekte olan uydu, Ayasofya Camii'ndeki namaza katılmak için gelen yüz binlerce kişinin doldurduğu alanı kaydetti.

350 BİN KİŞİ

Katılım ile ilgili bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım, 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etmiş." diye konuştu.