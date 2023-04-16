Gölcük Tabiat Parkı'na bahar geldi: Ağaçlarda renk cümbüşü oluştu

Türkiye, nisan ayının sonuna yaklaşırken ilkbahar mevsiminin etkisi altına girdi.
Yurt genelinde yağışlı havaların uzun süre devam etmesi, kentleri olumsuz etkiledi.
Ardından yağışların şehirleri terk etmesiyle sıcak havalar geri döndü. Böylelikle doğada hareketlilik başladı.
Çiçekler açtı
4 mevsim yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda da görsel şölen yaşandı.
Çam ormanları arasında saklı olan tabiat parkında ağaçlar çiçek açtı.
Göl çevresinde bulunan ağaçlardaki rengarenk çiçekler ziyaretçileri adeta mest etti.
Yoğun ilgi gördü
Çevresi yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili Gölcük’te göl kenarındaki ağaçların pembe ve beyaz tonda açan çiçekleriyle buluşması ziyaretçilerden ilgi gördü.
Tatilciler, eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Gölcük’te yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçirdi.
Hafta sonu güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte tabiat parkına gelenler göl kenarında bisiklete binip, iskele üzerinde her anı ölümsüzleştirdi.