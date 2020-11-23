Gülistan Doku'nun arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de, 323 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı.

225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

BARAJ GÖLÜ ARANDI

Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim'de 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yaptı.

Su altı arama cihazı ROW ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama çalışması yapıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nün tamamı taranırken, ekipler 200 saatten fazla dalış gerçekleştirdi. Ancak arama çalışmalarında Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.









