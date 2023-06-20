Gümüşhane'de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu

İHA
Gümüşhane'de kanalizasyon kazısında tüyleri ürperten bir olay yaşandı..
Akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına benzer kemikleri fark etti.
Çalışmalar durdurularak polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, kazının yapıldığı alanı emniyet şeridiyle çevirdi.
Kafatası Adli Tıp'a götürüldü
Olay yeri inceleme ekiplerinin kafatasının bulunduğu alanda yaptığı çalışmalarda bulunan kemiklerin bir insana ait olduğu değerlendirilirken, kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Çalışmalar sürecek
Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalara havanın kararması ve yağmur yağışı nedeniyle ara verildi.