Gümüşhane'de şap hastalığıyla mücadele sürüyor

Gümüşhane'de gündem şap hastalığı...

Kent genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

ŞAP BELİRTİLERİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kelkit ilçesine bağlı Özlüce köyündeki aşılama ve bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Kıraç, büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının belirtilerinin yüksek ateş, ayak tırnaklarında yaralar ve iştahsızlık olduğunu söyledi.

"HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI"

Merkeze bağlı Sarıçiçek köyü ile Kelkit'in Güzyurdu köyünde 8 Ağustos'ta şap hastalığı tespit edildiğini belirten Kıraç, "Hastalık çıkan köylerin 3 kilometre çevresinde gözetim kontrol bölgesi olarak, hastalık çıkan bölgeden itibaren 10 kilometre çevresinde de aşılama yapıyoruz.

Bu köylerimize hayvan giriş ve çıkışları kısıtlandı." dedi.

BESİCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Kıraç, ekiplerin aşılamanın yanı sıra besicilere hastalıkla ilgili bilgi aktardıklarını da kaydetti.

Özlüce köyünde besicilik yapan Yalçın Mutlu ise şap hastalığına karşı tedbir amacıyla düzenli olarak hayvanların aşılarını yaptırdıklarını ifade etti.