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    Gümüşhane'de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı

    Gümüşhane'de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı

    Gümüşhane'den geçici görevle Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapacak olan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla uğurlandı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 00:12
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    Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle uğurlanan PÖH’ler için kurban kesildi, dualar edildi.

    DUALAR EDİLDİ

    Görevli personellerin ailelerinin de katıldığı törende bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken edilen duaya hep birlikte amin denildi.

    Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı-Video

    "BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE UĞURLADIK"

    Törene Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek’le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm görevlilerin selametle gidip gelmelerini dileyerek sörlerine şöyle devam etti:

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #1

    "Polis Özel Harekat (PÖH) mensubu kardeşlerimizi vatanımızın savunması için İçişleri Bakanlığımızın onayıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurladık. Kardeşlerimiz 60 kişi olarak göreve çıktılar. Allah yollarını açık eylesin. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için, devletimizin bekası için mücadele edecek kardeşlerimize kolaylıklar diliyor, selametle gidip selametle gelmelerini temenni ediyoruz."

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #2

    VALİ VE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN SİRENLER EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

    Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşarak otobüslere binen PÖH’ler, Vali Taşbilek ve protokol üyeleri tarafından sirenler eşliğinde uğurlandı.

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #3

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #4

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #5

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #6

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #7

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #8

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #9

    Gümüşhane de Suriye’de görev yapacak PÖH’ler dualarla uğurlandı #10

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