Gümüşhane'de üçüzlere Recep, Tayyip, Erdoğan adı verildi

Bir çift, 6 ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerine, 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Tarık ve Gülüşan Şen çiftinin 6 ay önce üçüz bebekleri dünyaya geldi.

Çift, üçüz bebeklerine 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdi.

BAŞTA ÇOK ŞAŞIRDILAR

Üçüz bebekleri olacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Şen, "Eşimle 8 yıl önce evlendim ve iki çocuğumuz oldu. Üçüz çocuklarımız olacağını öğrendiğimizde ilk başta şaşkınlık yaşadık ama sonradan alıştık. Hem doğumdan önce hem de sonra zorlu bir süreç yaşadık. Çok şükür evlatlarımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi." diye konuştu.

"ALLAH ONU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eşimin de rızasıyla çocuklarımızın ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduk. Çok mutluyuz." dedi.

CUMHURBAŞKANIYLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMEK İSTİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmayı çok istediğinin altını çizen Şen, "O bir dünya lideri, Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliyeye davet etmesini ve çocuklarımızla anı fotoğrafı çekilmesini çok istiyoruz." ifadesini kullandı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDAN ZİYARET

Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığı, Şen çiftini ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti. Çifti tebrik eden il başkanı Celalettin Köse, üçüzlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI OLACAK

Köse, AK Parti'de mahalle temsilcisi olarak görev alan Tarık Şen'i, gerçekleştirdikleri istişareler sonucunda İlçe Gençlik Kolları Başkanı yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Çok isabetli, çok da hayırlı bir karar oldu. Burada olmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Hayatımda ilk defa üçüz kardeşler gördüm. İsimlerinin Recep, Tayyip ve Erdoğan oluşu da bizi ayrıca memnun etti. Bu bizim milletimizin, Gümüşhaneli, Kürtünlü hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK SAĞLANACAK

AK Parti İl Başkanlığı olarak Şen ailesine maddi ve manevi destek sağlayacaklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Allah hem bu evlatlarımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, uzun ömürler versin. Vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlat olarak büyümeyi nasip etsin. Bu yavrularımızın 86 yıl aradan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Camisi'ni müzeden yeniden aslına rücu ettiren dünya liderimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın isimlerini taşıması bizleri mutlu etti. İnşallah Recep'in, Tayyip'in ve Erdoğan'ın bahtları açık olur."

Tarık Şen ise Köse ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.