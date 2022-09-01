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    Gümüşhane'de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı

    Gümüşhane'de bir anda karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolünü kaybedince minibüs yan yattı, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 01.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:34
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    Gümüşhane'de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı

    Saat 09.00’da Gümüşhane-Trabzon transit karayolu eski otogar mevkiinde meydana gelen kazada, karayolu üzerinde seyir halindeki 61 ADS 898 plakalı minibüsün sürücüsü Taner Soydan, bir anda yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca minibüsün kontrolünü kaybetti.

    Minibüs yan yattı

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. İHA'nın haberine göre, kazadan minibüsün şoförü Taner Soydan yara almadan kurtuldu.

    Gümüşhane de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı #1

    Gümüşhane de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı #2

    Gümüşhane de yayaya çarpmamak için manevra yapan minibüs yan yattı #3


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