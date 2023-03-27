Güneşli havayı gören İstanbullu, Taksim’e aktı Taksim Meydanı, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Bazı turistler, kendilerini şemsiye ile korumaya çalıştı.

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, yaz aylarını aratmayan bir gün yaşandı.

Güneşli havayı fırsat bilen pek çok kişi, soluğu Taksim'de aldı.

Hatta sıcaktan bunalan bazı turistlerin kendilerini şemsiye ile korumaya çalıştığı görüldü.

"Kış mı yaz mı birbirine karıştı her şey"

Havayı değerlendiren Yusuf Atalay, “Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Kış mı yaz mı birbirine karıştı her şey, çok da anlayamıyoruz. Meteoroloji de havaların çok soğuk olacağını söylüyor. Biz de sabah montları giydik, şimdi elimize aldık. Çok güzel bir gün günün tadını çıkarmaya çalışalım.” diye konuştu.

"Herkes montları ceketleri ellerine almış"

Taksim Meydanı'nda esnaflık yapan Hayri Taş ise “Acayip bir kalabalık var. Aynı zamanda herkes havanın güzelliğinden dolayı kendini dışarı atmış, herkes montları ceketleri ellerine almış. Ama mart ayı dert ayı, ne olacağı belli olmaz. Bugün hava çok güzel olur, yarın 12-13 derece düşebilir. İklimler değişti, her şey değişti.” dedi.

Çarşamba kar yağışı bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını ve çarşamba günü kar yağışı beklediğini duyurdu.