Almanya'da yaşadıklarını söyleyen gurbetçi çiftin sokak röportajında Türkiye ekonomisi yorumu diğer vatandaşların tepkisini çekti.

Almanya'da yaşayan gurbetçi çifte, tatil için geldikleri İstanbul'da sokak röportajında Türkiye ekonomisi soruldu.

YouTube'da yayın yapan Zeyrek isimli bir kanalın mikrofonuna konuşan çift, Türkiye'de ekonominin durumunun iyi olduğunu, Türkiye'de yaşayanların nankörlük yaptığını söyledi.

Gurbetçi çift ve İstanbullu vatandaşın ekonomi tartışması VİDEO

"ALMANYA'DA EKONOMİ DAHA KÖTÜ"

Türkiye'de insanların televizyonlarda açız diye bağırdıklarını fakat restoranların dolu olduğunu söyleyen gurbetçi kadın, Almanya'nın ekonomik durumunun Türkiye'den daha kötü olduğunu, insanların çöplerden şişe topladığını dile getirdi.

TARTIŞMA HARARETLENDİ

Gurbetçi çiftin açıklamalarına çevredeki bir vatandaş tepki göstererek, Türkiye'deki asgari ücreti hatırlattı. Geçim sıkıntısı, hak ve özgürlükler konusunda gurbetçi çifte itiraz eden vatandaşla çift arasında hararetli bir tartışma yaşandı.