Gurbetçiler Kapıkule'ye akın etti: On binler sınırı geçti

Haziran ayında, koronavirüse karşı yüksek tedbirlerin alındığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 40 bin gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yıllık izinlerini vatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin memleket sevgisine korona engel olamadı...

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya başlayan Türk işçiler, Türkiye topraklarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

SINIRDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüs nedeniyle sınır bölgesinde yüksek sağlık tedbirleri uygulanıyor. Ülkeye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Gelen tüm yolcular, ateşlerinin ölçülmesinin ardından ülkeye giriş yapabiliyor. Günde en az 50 yolcuya örnekleme yöntemi ile test yapılıyor.

"KORONA OLACAKSAK VATANIMIZDA OLALIM"

Memleket hasreti ile Türkiye yoluna çıkan bir gurbetçi, bu hasretin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, “Finlandiya’dan geliyoruz, arkadaş İsveç’ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya’ya gideceğiz. Korona nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, koronaya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez insan bir tereddüde giriyor. Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. Korona olacaksak vatanımızda olalım." ifadelerini kullandı.

Haziran ayının başından itibaren şu ana kadar 40 binden fazla yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binden fazla yolcunun da çıkış yaptığı bildirildi.

























