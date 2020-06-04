Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı

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Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın, yeniden yük taşımacılığına açıldığı duyuruldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

YÜK TAŞIMACILIĞINA AÇILDI

Salgının ardından normalleşme sürecine gidilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.

Gürbulak Sınır Kapısı açıldı

KONTROLLER ARTIRILDI

Sınır kapısından tır sürücülerinin, Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan şoförler, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçirildikten sonra içeri alınacak.

Maskesiz şoförlerin geçişine izin verilmeyecek ve yol boyunca maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulacak.

YOLCU VE YAYA GİRİŞİ HALA YASAK

Yolcu ve yaya girişi henüz yapılmazken, bu konuda sonraki günlerde karar verileceği öğrenildi.