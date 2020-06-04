Dolar
6.7667
0.5244%
Euro
7.5807
0.0673%
Altın
1706.46
0.4207%
Borsa
109584.93
0.434%
G. Altın
371.503
0.9661%
Bitcoin
64583.68
-0.2837%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın, yeniden yük taşımacılığına açıldığı duyuruldu.
    • DHA
    • 04.06.2020 - 11:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

    YÜK TAŞIMACILIĞINA AÇILDI

    Salgının ardından normalleşme sürecine gidilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.

    Gürbulak Sınır Kapısı açıldı

    KONTROLLER ARTIRILDI

    Sınır kapısından tır sürücülerinin, Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan şoförler, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçirildikten sonra içeri alınacak.

    Maskesiz şoförlerin geçişine izin verilmeyecek ve yol boyunca maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulacak.

    YOLCU VE YAYA GİRİŞİ HALA YASAK

    Yolcu ve yaya girişi henüz yapılmazken, bu konuda sonraki günlerde karar verileceği öğrenildi.

    Görüş Bildir