Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek
Güvenlik güçlerinin Erzurum ve çevre illerde düzenlediği operasyon sonucu 140 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. İzolasyon süreci biten göçmenlerin, yarın uçakla iade edileceği öğrenildi.
- AA
- 23.08.2021 - 22:15
- Güncelleme : 23.08.2021 - 23:10
Türkiye'de kaçak göçmenlere karşı operasyonlar devam ediyor.
Polis ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 Pakistanlı kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
YARIN UÇAKLA GÖNDERİLECEKLER
Burada sınır dışı etmek için evrakları hazırlanan göçmenler, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde 14 gün karantinada kaldı.
Jandarma tarafından üst araması yapıldıktan sonra otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, jandarma eşliğinde İstanbul'a gönderildi.
Göçmenlerin 95'inin Lahor, 45'inin ise İslamabad'a yarın uçakla gönderileceği öğrenildi.
Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek VİDEO