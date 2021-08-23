Euro
9.9042
-0.36%
Dolar
8.4206
-0.75%
Altın
488.94
0.6%
Borsa
1.459
1.02%
Bitcoin
418.348
1.33%
EXEN Coin
29.14
2.71%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek

    Güvenlik güçlerinin Erzurum ve çevre illerde düzenlediği operasyon sonucu 140 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. İzolasyon süreci biten göçmenlerin, yarın uçakla iade edileceği öğrenildi.
    • AA
    • 23.08.2021 - 22:15
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 23:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek

    Türkiye'de kaçak göçmenlere karşı operasyonlar devam ediyor.

    Polis ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 Pakistanlı kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek #1

    YARIN UÇAKLA GÖNDERİLECEKLER

    Burada sınır dışı etmek için evrakları hazırlanan göçmenler, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde 14 gün karantinada kaldı.

    Jandarma tarafından üst araması yapıldıktan sonra otobüslere bindirilen kaçak göçmenler, jandarma eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

    Göçmenlerin 95'inin Lahor, 45'inin ise İslamabad'a yarın uçakla gönderileceği öğrenildi.

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek VİDEO

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek #2

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek #3

    Güvenlik güçleri yakaladığı 140 kaçak göçmeni yarın iade edecek #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir