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Haber7 Editörü Safiye Nur Saydan, dün akşam evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.

4 aylık hamileydi

Safiye Nur Saydan henüz 25 yaşındaydı. 4 aylık hamileydi, anne olmayı bekliyordu. Nur'un cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılındı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, ÜLKE TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Haber 7'nin acı günü: Editör Safiye Nur Saydan yaşamını yitirdi

Kanal7 Medya grubundan başsağlığı mesajı

Kanal7 Medya grubu'ndan Nur'un vefatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Kanal7 Medya grubu olarak arkadaşımız Nur'a Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Hakan'a, değerli anne babasına, sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.