Haber 7'nin acı günü: Editör Safiye Nur Saydan hayatını kaybetti Haber 7 editörlerinden Safiye Nur Saydan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Nur'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Haber7 Editörü Safiye Nur Saydan, dün akşam evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.

4 aylık hamileydi

Safiye Nur Saydan henüz 25 yaşındaydı. 4 aylık hamileydi, anne olmayı bekliyordu. Nur'un cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılındı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, ÜLKE TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Kanal7 Medya grubundan başsağlığı mesajı

Kanal7 Medya grubu'ndan Nur'un vefatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Kanal7 Medya grubu olarak arkadaşımız Nur'a Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Hakan'a, değerli anne babasına, sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

