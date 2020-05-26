Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programında yellenme sesi duyuldu.

Habertürk'te son zamanlarda canlı yayın sırasında faili meçhul yellenme vakaları meydana geliyor.

Daha önce Veyis Ateş'in sunduğu programlarda 2 kere yaşanan yellenme vakası sonrası olaylar, sosyal medyada "Kim yaptı" paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

1. VAKA

İlk olay Veyis Ateş'in sunuculuğunda ekranlara gelen programda yaşanmıştı.

Nedim Şener, Gürkan Hacır, Adil Gür ve Mete Yarar'ın konuk olduğu programda duyulan osuruk sesi herkesi şaşırtmıştı.

2.VAKA

Ardından 2. vaka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'ın konuk olduğu programda yaşanmıştı.

3. VAKA FATİH ALTAYLI'NIN PROGRAMINDAN

Şimdi ise 3. canlı yayında yellenme vakası yaşandı.



Fatih Altaylı'nın sunduğu programa Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör evlerinden bağlanmıştı.

Yaşanan olay sonrası yine "Kim yaptı" paylaşımlarına neden oldu.

Habertürk'te 3. yellenme vakası İZLE





Habertürk canlı yayınında duyulan ses VİDEO





Habertürk canlı yayınında yellenme sesi yine duyuldu VİDEO