Daha önceki canlı yayınlarda yaşanan yellenme kazaları sonrası stüdyoda havlama sesi duyulunca gülüşmeler yaşandı.

Habertürk TV’de canlı yayınlarda duyulan seslere bir yenisi daha eklendi.

Veyis Ateş'in sunduğu "Habertürk gündem" programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.

HAVLAMA SESİ

Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu.

Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Ateş araya girip, daha önceki programlarda yaşanan yellenme kazalarına atıfta bulunarak "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" diye belirtti.

Konuklar olayı kahkaha ile karşılarken, Oral Çalışlar da, "Evet, evet benden geliyor. Adadayım" diyerek köpek sesinin geldiğini doğruladı.

Habertürk'te canlı yayında köpek havlama sesi İZLE