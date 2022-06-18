Hakim ve savcı adaylarının atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun isim çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 18.06.2022 - 08:04
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından atandı.
Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.