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Hakim ve savcı adaylarının atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı adaylarının atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun isim çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.