Hakkari'de aşiret düğününde takılar göz doldurdu! Geline 2 kilo altın takıldı Yüksekova ilçesindeki aşiret düğününe çok sayıda davetli katıldı. Düğünde damada 3 milyon TL para takılırken geline ise 3 kilo altın takıldı.

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İHA

Aşiret düğünleri gündem olmaya devam ediyor...

Düğünlerde, misafirlerin gösterişli kıyafetleri, ikramlar ve büyük kalabalık dikkat çekiyor.

En fazla ön plana çıkan ayrıntı ise hiç şüphesiz takılar...

Altının yükselmesine rağmen takılan takılar adeta göz dolduruyor.

Bir aşiret düğünü daha...

Bunun bir örneği de Hakkari'de yaşandı.

Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinden Ramazan Nergiz’in oğlu Yiğit Nergiz ile yine Pinyanişi aşiretinden Hacı Akbaş’ın kızı Berivan Akbaş, dünyaevine girdi.

Son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yapılan organizasyona binlerce kişi katıldı.

2 kilo altın takıldı

Çok sayıda küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı.

Düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

"Allah herkese nasip eylesin bu duyguları"

İki günlük boyunca düğünlerinin güzel geçtiğini belirten gelin Berivan Akbaş, "Düğünümüz çok güzel geçiyor. Dün kız tarafı, bugün ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum, Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

"Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi"

5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Yiğit Nergiz, “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye'nin yanı sıra, Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)