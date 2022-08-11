Hakkari'de aşiret liderine coşkulu karşılama

24 yıl sonra aşiret mensuplarıyla bir araya gelmek için Yüksekova ve Şemdinli'de ziyaretler gerçekleştiren Herki Aşireti lideri, 1 kilometrelik kuyrukla karşılandı.

Aşiret liderine 'hoş geldin' demek için kuyruğa girdiler.

Hakkari'nin en bilinen aşiretlerinden biri olan Herki Aşireti'nin lideri Cevher Herkioğlu, 24 yılın ardından bölgeye geldi.

Coşkuyla karşılandı

Yüksekova, Şemdinli, Irak ve İran, Azerbaycan ve Suriye’de mensupları olan aşiretin lideri, çeşitli ziyaretler için köylülerle bir araya geldi.

Herkioğlu'nun geleceğini duyan bölge halkı, büyük bir coşkuyla hazırlıklar yaptı.





Aşiret mensuplarıyla tek tek tokalaştı

İHA'nın aktarımına göre; bir kilometreyi bulan kuyrukta bekleyen aşiret mensuplarıyla tek tek tokalaşan Herkioğlu, daha sonra konvoy şeklinde Şemdinli ilçesine geçti.

"Bir kilometre kuyruğu geçen vatandaşlarımız tarafından karşılandı"

24 yıl aradan sonra Herkioğlu’nun yaptığı ziyaretten duydukları mutluluğu belirten Herki Aşireti’nin kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, “Cevher Herkioğlu 24 yıl aradan sonra Yüksekova ve Şemdinli’yi ziyaret etmek için geldi. Herki Aşireti, milyonları geçiyor. Çünkü Azerbaycan, Suriye, Irak, İran ve Türkiye’nin farklı illerinde yaşamaktalar. Bugün aşiret liderimiz karayolu ile Yüksekova’ya geldi. Burada bir kilometre kuyruğu geçen vatandaşlarımız tarafından karşılandı.

Tüm programlarına rağmen Cevher Ağa bizleri ziyaret etmek için geldi. Hepimiz çok mutluyuz çünkü onu aramızda gördük. Şemdinli’de yapacağı ziyaretler sonrası tekrar bölgeden ayrılacak. Allah birliğimizi bozmasın diyelim. Cevher Herkioğlu’na bölgede yaşayan Herki Aşireti mensupları adına teşekkür ediyorum.” dedi.



