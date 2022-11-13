Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
323.398
0.51%
BTXN Coin
6.56
-16.96%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hakkari'de gerçeğini aratmayan tatbikat

    Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçeği aratmadı.
    • 13.11.2022 - 06:43
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 06:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de gerçeğini aratmayan tatbikat

    Hakkari'de Çukurca Belediyesi itfaiye ve 2.Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından "Çök-Kapan- Tutun" tatbikatı çerçevesinde hazırlanan senaryoda Çukurca Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrenciler depremde mahsur kalanları kurtarmaya çalışıldı.

    "Amacımız deprem bilincini öğrencilerimize aşılamak"

    Çukurca Belediyesi İtfaiye Amiri Kerem Akış, "Çukurca Gençlik Merkezimizde 2.Hudut Tugay Komutanlığı ekipleriyle birlikte deprem tatbikatı uygulamaya başladık. Yaralı öğrencilerimizi başarılı bir şekilde kurtararak sağlık personellerimize ulaştırdık. Amacımız deprem bilincini öğrencilerimize aşılamak" dedi.

    İHA'nın haberine göre, yapılan başarılı tatbikat sonrası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları uzun süre ıslık ve alkışlandı.

    Hakkari de gerçeğini aratmayan tatbikat #1

    Hakkari de gerçeğini aratmayan tatbikat #2

    Hakkari de gerçeğini aratmayan tatbikat #3

    Hakkari de gerçeğini aratmayan tatbikat #4


    Almanya'da pahalılık protesto edildi
    Dünya

    Almanya'da pahalılık protesto edildi

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Konya'da yatarak sıva yapan şahıs çevredekileri korkuttu
    3. Sayfa

    Konya'da yatarak sıva yapan şahıs çevredekileri korkuttu

    Görüş Bildir