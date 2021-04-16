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    Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

    Hakkari'de görevdeyken ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 20:24
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    Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

    Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı. Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Ramazan Günaydın ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

    Hakkari de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş şehit oldu #1

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