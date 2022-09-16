Hakkari'de konser veren Tıvorlu İsmail'e sevgi seli
- 16.09.2022 - 09:32
- Güncelleme : 16.09.2022 - 10:16
Hakkari'de özel bir okul tarafından konser düzenlendi.
Konserde, sahnede zıplamasıyla ve hayranlarının arasına atlamasıyla bilinen Tıvorlu İsmail sahne aldı.
Gecenin başında düzenlenen törenin ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi.
Sahnede zor anlar yaşadı
Ardından sahneye davet edilen fenomen İsmail Aşkan sahneye çıktı ve davetliler büyük coşku yaşadı.
Sanatçı Aşkan, konserin ilerleyen saatlerinde kendisine gösterilen sevgi seli nedeniyle zor anlar yaşadı.
Hakkari'de konser veren Tıvorlu İsmail'e sevgi seli ViDEO
Ayaklarından tutmaya çalıştılar
Enteresan hareketleriyle ve şarkılarıyla konser alanındakilere doyumsuz anlar yaşatan sanatçının hayranları, Aşkan’ın ayaklarından tutarak sahne dışına çıkarmak istedi.
"Ayakkabılarımdan ne istediniz"
Yerel sanatçı, görevliler tarafından kurtarılırken hayranlarına, "İsmail size kurban olsun ama ayakkabılarımdan ne istediniz, az kala beni de eziyordunuz" dedi.
İHA'nın aktarımına göre; sanatçı daha sonra konserini tamamlayarak sahneden ayrıldı.