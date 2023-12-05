Hakkari'de okul pansiyonunda yangın: 12 öğrenci zehirlendi Hakkari’de bir okul pansiyonunda çıkan yangından etkilenen 12 öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın çıktı.

12 öğrenci dumandan etkilendi

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 12 öğrenci ve bir öğretmen ilk tedavilerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında pansiyonda büyük hasar oluştu.

Sağlık durumları iyi

Öğrencilerin yakınları hastaneye akın ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)