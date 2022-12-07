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    Hakkari'de silahlı kavganın ardından iki aile birbirine girdi

    Hakkari'de bir kişinin tabancayla yaralandığı kavganın ardından, iki aile kent merkezinde kavga etti. Birçok iş yerinin camlarının kırıldığı olay, polisin müdahalesiyle sona erdi.
    • 07.12.2022 - 23:59
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    Hakkari'de silahlı kavganın ardından iki aile birbirine girdi

    Akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana gelen olayda, N.E. ile İ.A. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. üzerinde taşıdığı tabanca ile 3 kez ateş ederek, N.E.'yi yaraladı.

    Çok sayıda iş yerinin camları kırıldı

    Olayın duyulması üzerine kavga eden kişilerin yakınları bölgeye geldi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü, çok sayıda iş yerinin camları kırıldı.

    Yaralının durumu ağır

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtırken, N.E.'yi tabancayla yaralayan İ.A.’yı yakaladı. Yaralanan N.E. ise sağlık ekibi tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Durumu ağır olan N.E., burada yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

    Hakkari de silahlı kavganın ardından iki aile birbirine girdi #1

    Çok sayıda kişi gözaltında

    Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen her iki aileden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, soruşturma devam ederken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için kent merkezinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

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