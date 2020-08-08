Hakkari'de süt sağmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Doğu bölgesinde 'berivan' olarak adlandırılan süt sağan kadınlar, küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol yürüyerek, yüksek rakımlı dağlara çıkıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zorlu mesailerine başlıyor.

Süt sağmak için patika yolları, vadileri, dik tepeleri ve ormanları aşarak koyun sürülerinin bulunduğu bölgeye ulaşan berivanlar, zorlu yolculuklarını keyifli hale getirmek için zaman zaman dinlendikleri yerlerde halay çekiyor.

SAĞDIKLARI SÜTTEN ÜRETİM YAPIYORLAR

Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü, büyük kazanlarda kaynatarak peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor.

GÜNDE 2 KEZ 20 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORLAR

Her gün zorlu yolculuğa çıkan berivanlardan Gül Can Durmaz, günde iki kez hayvanları sığmak için yaklaşık 20 kilometre yol yürüdüklerini söyledi.

"YORGUNLUĞUMUZU HALAY ÇEKEREK ATIYORUZ"

Sağım için sabah ve akşam yollara düştüklerini anlatan Durmaz, "Bu zorlu işi bazen eğlenceli hale de getiriyoruz. Bizler bekar genç kızlar, halay çekerek yorgunluğumuzu atıyoruz. Yorucu bir yolculuk oluyor ama bazen de keyifli geçiyor." diye konuştu.

"ÇOK YORULUYORUZ AMA MECBURUZ"

Kadınlardan Bager Koyuncu Gün de köyün genç kızlarıyla küçükbaş hayvanlarını sağmaya gittiklerini belirterek, "Sabah saat 9.00 ile akşam 17.00'de olmak üzere iki kez sağıma gidiyoruz. Her ailenin dokuz, on kadar keçisi var. Çok yoruluyoruz ama ne yapalım mecburuz." ifadelerini kullandı.