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    Hakkari'de toz bulutu etkili oldu

    Hakkari'de Suriye ve Irak'tan gelen toz bulutu iş yerlerinin ve araçların camlarını tozla kapladı. Tozdan dolayı görüş mesafesi düştü.
    • 25.06.2022 - 22:20
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 22:55
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    Hakkari'de toz bulutu etkili oldu

    Meteorolojinin uyarılarından sonra Doğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

    Araçlar çamura bulandı

    Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Yüksekova ilçesinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağmurla birlikte çamur yağmasıyla araçlar çamurla kaplandı.

    İHA'nın haberine göre, yağmurla beraber özellikle ilçe merkezine yağan çamurdan dolayı araç sahipleri oto yıkamaların yolunu tutarak araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin camlarını temizledi.

    Hakkari'de toz bulutu etkili oldu - Video

    Hakkari de toz bulutu etkili oldu #1

    "İş yerimizin camları çamura bürünmüş durumda"

    "Her yer çamura bürünmüş durumda" diyen esnaf İlhan Gözey, "2 gündür hemen hemen Yüksekova’da bu toz bulutu sorunu yaşanıyor. Bu yaşanan toz bulutu yüzünden dolayı iş yerimizin camları çamura bürünmüş durumda. Biz de şuan temizliyoruz. İnşallah kısa sürede biter. Zaten Yüksekova’da yol tozu da eksik olmuyor bu da eklenince içerden çıkılmaz duruma geliniyor" dedi.

    Hakkari de toz bulutu etkili oldu #2

    Hakkari de toz bulutu etkili oldu #3

    Hakkari de toz bulutu etkili oldu #4

    Hakkari de toz bulutu etkili oldu #5


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