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    Hakkari'deki Zap Suyu'na kapılan ayı kurtarıldı

    Zap Suyu'na kapılarak sürüklenen ayıyı, rafting ekibi kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:53
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    Hakkari'deki Zap Suyu'na kapılan ayı kurtarıldı

    Hakkari’nin Çukurca ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti.

    Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı.

    AYIYI KURTARMA ANI

    Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı.

    İş makinesinin kepçesine koyulan ayı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Ayıyı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Hakkari'deki Zap Suyu'na kapılan ayı kurtarıldı ViDEO

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #1

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #2

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #3

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #4

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #5

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #6

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #7

    Hakkari deki Zap Suyu na kapılan ayı kurtarıldı #8

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