Hakkarili kadınlar, kooperatif bünyesinde üretim ve eğitime katkı sağlıyor Kooperatif çatısı altında bir araya gelen usta öğreticilik belgeli 10 kadın, hem dağlardan toplanan otlarla hazırladıkları yiyecekleri satarak gelire dönüştürüyor hem de eğitim verdikleri hemcinslerinin meslek sahibi olmasını sağlıyor.

AA & Ensonhaber

Hakkari'de iş kurup ekonomik özgürlüklerini kazanmak isteyen usta öğretici 10 kadın, girişimci Ümmühan Keskin'in öncülüğünde Halkbank'tan aldıkları kredi desteğiyle geçen yıl Lilyana Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatif bünyesinde İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) iki bölümden oluşan atölye açan kadınlar, köy ve mahallelerdeki üreticilerden aldıkları organik sebze ve meyveleri işliyor.

Turşudan reçele birçok ürün hazırlıyorlar

Bu ürünlerin bir kısmıyla turşu, kahvaltılık sos yapan ve kurutan kadınlar, diğer kısmıyla da Merzan Mahallesi'nde odun ateşine koydukları kazanlarda pişirerek reçel ve marmelat hazırlıyor.

Köylerdeki kadınların dağlardan topladığı kari, lüşe, catır ve çorini gibi otları kurutup paketleyen, kenger, siyabo ve mende otlarının salamurasını hazırlayan girişimci kadınlar, bu ürünleri kentin yanı sıra İstanbul, Ankara, Aydın ve Van'a gönderiyor.

Aynı zamanda tekstil ürünleri de üreten girişimci kadınlar, bununla birlikte kooperatif bünyesinde kadınlara eğitim vererek iş sahibi olmalarına öncülük ediyor.

"50 kadına gastronomi alanında eğitim vermeyi planlıyoruz"

Keskin, kooperatifi, Halkbank'ın kadın girişimci kredisinden yararlanarak geçen yıl açtıklarını söyledi.

İŞGEM'de açtıkları iki atölyede üretim yaptıklarını anlatan Keskin,

Atölyelerimizin birinde gastronomi alanında faaliyet yürütüyoruz. Diğerinde de yöreye ait kültürel ürünler ve kıyafetler üretiyoruz. Şu an bir üyemizin bahçesindeyiz. Burada bal kabağı, ayva ve domatesten ürünler hazırlıyoruz. Bu malzemelerin tamamı, ata tohumuyla üretilen ürünler.

dedi.

Çiftçi kadınlarla işbirliği içinde çalıştıklarını, onlardan da meyve, sebze aldıklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

Ceviz ve ayva reçelimiz var. Topladığımız elmaların içini oyarak reçel yapıyoruz. Hedefimiz ata tohumundan üretilen ürünleri değişik tatlarla halkımıza sunmaktır. Kuru domatesimiz, domates sosumuz ve yöresel otlarımız var. Yöreye özgü bütün otların paketlenmiş hali var. Satışımızı internet üzerinden yapıyoruz. Kooperatif bünyesindeki kadınlarımızın hepsi farklı alanlarda usta öğretici. Usta olduğumuz alanlara ait belgelerle atölyelerimizde Mesleki Eğitim Merkezleri için usta da yetiştiriyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ürünlerin analizleri yapılıyor ve bu şekilde satışı yapılıyor.

Ticaret Bakanlığına sundukları makine, ekipman desteğine ilişkin projenin kabul edildiğini dile getiren Keskin,

O projeyle 50 kadına gastronomi alanında eğitim vermeyi planlıyoruz. Kooperatifimiz markalaştı. Kente özgü bazı bitkilerin kullanım alanlarıyla ilgili patent ve coğrafi işaret girişimlerine başladık. Bize destek sunan herkese teşekkür ederiz.

ifadesini kullandı.

"Ailemize destek oluyoruz"

Esra Kılıç da aşçılık bilgilerini yenilemek için kooperatife katıldığını aktararak,

Kentimizin güzelliklerini, yöresel lezzetlerini halkımıza tanıtıyoruz. Olumlu dönüşler bizi daha çok heveslendiriyor. Kadınlar olarak güzel bir mücadele veriyoruz. Ailemize bu şekilde destek de oluyoruz. Ürünleri alan müşteriler tekrar istiyor. Cevizli kabak reçeli yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi doğal.

diye konuştu.

Genellikle bahçe işleriyle ilgilendiğini ifade eden Nurten Harmancı ise yaptıkları çalışmayla hem sofraları zenginleştirdiklerini hem de aile bütçesine katkı sunduklarını anlattı.

Harmancı,

Doğal ortamda topladığımız meyveleri odun ateşinde pişirerek reçel yapıyoruz. Kahvaltılık sos hazırlıyoruz. Onları da atölyede paketleyerek satışa sunacağız. Ürünlerimize güzel bir ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor.

değerlendirmesinde bulundu.