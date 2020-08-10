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    Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Bakım çalışmalarının 2’nci etabı sürerken haftanın ilk iş gününde köprü girişinde yoğun trafik oluştu.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 10:30
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    Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

    Haftanın ilk iş gününde yüz binlerce aracın geçtiği köprü üzerinde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi.

    14 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

    Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabının, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı.

    ŞERİTLER 7 GÜN KAPALI OLACAK

    Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

    Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Haliç Köprüsü nde trafik yoğunluğu #1

    Haliç Köprüsü nde trafik yoğunluğu #2

    Haliç Köprüsü nde trafik yoğunluğu #3

    Haliç Köprüsü nde trafik yoğunluğu #4

    Haliç Köprüsü nde trafik yoğunluğu #5

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