İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada faciadan dönüldü..

Saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşanan olayda, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan 34 YB 3501 plakalı ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde 34 ELF 556 plakalı otomobile çarptı.

Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi.

2 hemşire, 1 hasta ve 1 sürücü yaralandı


Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı #2
Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı #3
Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı #4
Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı #5