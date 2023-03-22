İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada faciadan dönüldü..
Saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşanan olayda, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan 34 YB 3501 plakalı ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde 34 ELF 556 plakalı otomobile çarptı.
Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi.
2 hemşire, 1 hasta ve 1 sürücü yaralandı
Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.