Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı İstanbul Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada faciadan dönüldü..

Saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşanan olayda, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan 34 YB 3501 plakalı ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde 34 ELF 556 plakalı otomobile çarptı.

Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi.

2 hemşire, 1 hasta ve 1 sürücü yaralandı



Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.