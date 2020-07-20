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- Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- DHA
- 20.07.2020 - 09:45
18 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine çalışma başlattı.
Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması trafiği felç etti.
ANKARA İSİTİKAMETİ KAPALI
Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik durma noktasına geldi.