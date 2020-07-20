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    Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

    Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

    Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 09:45
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    Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

    18 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine çalışma başlattı.

    Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması trafiği felç etti.

    ANKARA İSİTİKAMETİ KAPALI

    Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Trafik durma noktasına geldi.

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    Haliç'te haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu #14

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