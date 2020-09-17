Kelime-i şehadet getiren yaşlı adamı döverken "Ezan mı okuyorsun a... çocuğu" diye küfreden Halil Sezai tutuklandı.

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermediğini iddia ettiği 67 yaşındaki yan komşusu Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uygulamıştı.

Meriç'i tekme tokat darbeden Sezai olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İlerleyen saatlerde Sezai'nin kalp hastası olan yaşlı adama saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıkarken, darp olayı Türkiye'nin gündemine oturmuş, birçok ünlü isim de yaşanan olaya sessiz kalamamıştı.

EZAN MI OKUYORSUN DİYEREK DÖVMÜŞTÜ

Basına sızan görüntülerde ise Sezai'nin, "Ezan mı okuyorsun sen. A.... koyduğumun çocuğu he. Ezan mı okuyorsun. Sen kimsin lan ezan okuyorsun. A... koyduğumun...." dediği duyulmuştu.

O görüntülerin ardından tekrar ifadeye çağırılan Sezai, bugün polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO

TUTUKLANDI

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini reddetti.

"BİR ANLIK SİNİRLE BİRKAÇ DEFA VURDUM"

Yaklaşık 1.5 saattir mahkemede olan Sezai'nin ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Savunmasında, Tuzla'da bulunan yönetmen arkadaşının villasına çekim için gittiğini belirten Sezai, "Hüseyin Meriç yan komşum olur. Daha önceden tanışıklığımız, defalarca oturmuşluğumuz vardır. Elime bir çiçek alarak şaka amaçlı sopa uzattım. O sırada şahsıma hakarette bulundu ve aramızda arbede çıktı. Dışarı çıktım ve ikametine girmedim. Bir anlık sinir ile kendisine birkaç defa vurdum, küfür de etmiş olabilirim." dedi.

"İLAHİ VE EZAN KAYDI AÇIP TACİZDE BULUNUYORDU"

Ezan okuma tartışmalarına yönelik de savunma yapan Sezai, "'Ezan mı okuyorsun' söylemim dini değerleri aşağılama kastı içermemelidir. Dini değerleri aşağılama kastı ile hareket etmedim. Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Bey villasının bahçesinde taciz amaçlı yüksek ses ile ilahi ve ezan kayıtları açıp dinliyordu. O yüzden öyle bir tepki gösterdim. Kendi konserlerimde de ezan okunurken ara verip, bitmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.